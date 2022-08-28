مصدر: تنسيق بين مستشفى 57357 وجامعة طنطا لاستقبال أطفال السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مُطلع على أزمة إغلاق فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357، إنه تم التنسيق بين إدارة المستشفى وجامعة طنطا؛ لتقديم الخدمة الطبية للأطفال المصابين بالسرطان لحين انتهاء الأزمة الراهنة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الصحة لم تتدخل في الأزمة الراهنة، والأمر يقتصر على التعاون بين إدارة 57357 وجامعة طنطا لاستقبال الأطفال في لمستشفيات الجامعة؛ حتى لا تتأثر الخدمة الطبية لهم.

وشدد على أن المرضى لهم الحق في الاختيار بين استكمال البروتوكول العلاجي في مستشفى جامعة طنطا، أو بالفرع الرئيسي لمستشفى السرطان في القاهرة.

وفي نهاية يوليو الماضي، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا العلاجي المهم، مؤكدا ضرورة أن يستمر في تقديم الخدمة للمواطنين كصرح طبي متميز.

وقال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إن مستشفى 57357 تمتلك مركزا تابعا لها في مدينة طنطا، يضم 47 سريرا، مُضيفا أنه كان هناك توجه لتعليق العمل بالمركز نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية تتمثل في وجود التزامات مالية تصل إلى نحو 130 مليون جنيه، على أن يتم تحويل الحالات إلى المركز الرئيسي.

وأكد "عبدالغفار" حينها استعداد جامعة طنطا لتشغيل المركز على الفور، بفرق العمل التابعة لها، وتقديم خدمة متميزة للمرضى.