وزير القوى العاملة يعلن احتمالية مراجعة قانون العمل الجديد لمناقشته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنه من المحتمل مراجعة مسودة قانون العمل الجديد لمناقشتها والنظر فيها لكن هذا الإجراء لم يتم بعد.

وأشار الوزير، خلال لقاءه مع صحفي ومحرري ملف القوى العاملة، إلى ملف عمالة الأطفال، موضحاً أن قانون العمل يمنع تشغيل عمالة الأطفال، منوهاً بأن مفتشي وزارة القوى العاملة غير قادرين على منع ذلك على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه حال اكتشاف أحد بتشغيل الأطفال فعليه إبلاغ الجهات المعنية لردع هذا الأمر ومعاقبة من يفعل ذلك.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف توفير بيئة وظيفية ملائمة من أجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.

ويعمل مشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيًا.

ويحظر قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، كما يحظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا، بالإضافة إلى حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.