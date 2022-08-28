قومي المرأة: تنفيذ 1500 تدريب لأكثر من 63 ألف سيدة على التثقيف المالي خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

ذكر المجلس القومي للمرأة أنه تم تنفيذ ما يقارب من 1500 تدريب استهدف ما يزيد على 63 ألف سيدة على التثقيف المالي خلال عام، في إطار محور التمكين الاقتصادي الذي ينفذه المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المجلس - في بيان اليوم الأحد - إلى تنفيذ العديد من الأنشطة منها تدريب 108 مدربين ومدربات من بينهم 17 تم اعتمادهم ضمن برنامج (التعامل الرشيد مع أموالي)، والذي يعد أحد الأدلة التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما تم مأسسة برنامج التثقيف المالي الصادر عن منظمة العمل الدولية ، بمعنى منح الحق للمجلس في تنفيذ تلك التدريبات ضمن أنشطته.

وأوضح أن هذا التدريب هو المستوى المتقدم للتثقيف المالي، حيث يتم تدريب السيدات على تحديد أهدافهن المالية ووسائل الإدخار وتجنب الإفراط بالمديونية، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد المادة التدريبية لبرنامج ريادة الأعمال والتي تحمل عنوان (رائدة)، وتتضمن تدريب السيدات على مبادئ ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط للمشروع، ودورة حياة المشروع، وإدارة الوقت، والابتكار، وكيفية إعداد نموذج العمل التجاري.

وتابع أنه تم أيضًا ضم 370 مدربًا ومدربة من مختلف محافظات الجمهورية لسجل مدربي ريادة الأعمال، وتنفيذ ما يقارب من 3 آلاف تدريب استهدف حوالي 81 ألف سيدة على ريادة الأعمال.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال الوصول لمليون سيدة خلال 3 سنوات، ويعمل المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.