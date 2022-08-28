أرفع وسام في ألمانيا.. محمد عبلة يتسلم وسام جوتة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تسلم الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة وسام جوتة أعلى وسام ثقافي تمنحة ألمانيا وسلم الوسام وزيرة خارجية المانيا.

وأعرب عبلة عن سعادته بعد حصوله على وسام جوته من ألمانيا، ليصبح أول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، باعتباره أرفع وسام ألماني في الثقافة والعلوم.

ويعد عبلة، أول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، باعتباره أرفع وسام ألماني في الثقافة والعلوم.

وبحسب بيان الجائزة؛ فإن محمد عبلة يرى نفسه وسيطًا بين مصر وأوروبا، يؤمن أن للفنانين مسئولية اجتماعية ولا يمكن فصل حياتهم عن عملهم. لعقود من الزمان، كان ملتزمًا بالتسامح والتنوع، خاصة في المشهد الثقافي المصري، وقام بحملات من أجل حرية التعبير.

وتابع: كفنان وسائط متعددة، فإن دافعه الأساسي هو تعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب المجتمع المصري، سواء كانت تصويرات واقعية للموضوعات المعاصرة والاجتماعية والسياسية أو الصور المجردة لمصر وشعبها، أعمال محمد عبلة لا توفر فقط رؤى شاملة حول جذور الفنان ومجتمع بلاده، ولكن أيضًا في تراث مصر الغني. على مر السنين، طور عبلة لغة فنية فريدة تساعده على التعبير عن آرائه من خلال أعماله.محمد عبلة فنان تشكيلى حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1977، ودبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، كما درس فى كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ – سويسرا عام 1981.عمل مديرًا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذًا زائرًا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010.شارك في العديد من المعارض الدولية منها بينالى الشارقة عام 1993، بينالى الجرافيك فى فنلندا عام 1993، ترينالى جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينإلى سابورو اليابان، وبينالى الكويت عام 1994، بينالى القاهرة الدولى السادس عام 1996، بينالى الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالى مصر الدولى الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصرى المعاصر فى الأرجنتين تحت عنوان مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001، كما شارك فى بينالي هافانا الدولي عام 2003.