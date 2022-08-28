الوطنية للإعلام: صرف علاوتين للعاملين مع راتب سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

في إطار سعي الهيئة الوطنية للإعلام لتوفير مبالغ من مواردها الذاتية، لصرف جزء من العلاوات المتجمدة فقد تقرر صرف علاوتين خاصة (10%) للعلاوة الواحدة، من متجمد علاوات عام 2019، لكافة العاملين بها مع مرتب سبتمبر المقبل، وتكلفة صرف العلاوتين يبلغ 9 ونصف مليون جنيه تقريبًا.

وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أنها لا تتوقف عن السعي وبذل كافة الجهود المستمرة في سبيل تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف كافة العلاوات المتجمدة للعاملين بها بشكل متتالي، حيث تم من قبل صرف عدد كبير منها من خلال الموارد الذاتية للهيئة.