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نقل الكهرباء توقع عقدا لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات الخمائل

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القاهرة - سامية سيد - وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة السويدي إليكتريك T&D لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات الخمائل جهد 220/66/22ك.ف  سعة (3*175+5*40) م.ف.ا

 

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن المحطة ستكون من النوع المعزول بالغاز(GIS) لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة في منطقة يسار طريق مصر/الاسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية (535 مليون جنيه مصري ) ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد .

 

وحضر توقيع العقد ممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية.​

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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