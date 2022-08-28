شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يكشف عن سيدة تدرس بالبعوث عمرها 68 عاما من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، منشورا أوضحت خلاله حقيقة تداول صورة لسيدة في لجنة امتحان بالأزهر الشريف، وأوضحت الصفحة انه التحقت الطالبة واسمها "بوستانوفا مروة"، من دولة روسيا، للدراسة بالأزهر الشريف عام 2016م، وسكنت مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر، ودرست المرحلتين: الإعدادية والثانوية، وفي طريقها إلى الجامعة، وذلك بعد تداول صورتها علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

من ناحية أخرى وتلبية لرغبات الخريجين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالازهر، عن مدة فترة التقديم؛ لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي في دفعته الثالثة، لمدة أسبوعين بدءًا من السبت الموافق 27 أغسطس ويستمر التقديم حتى العاشر من سبتمبر الجاري.



