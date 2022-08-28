وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع مجموعة من سفراء الدول الآسيوية

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: نحرص على تفعيل بروتوكولات التعاون وتنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة مع الدول الشقيقة تعزيزاً للتعاون الثنائى

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً ،اليوم الأحد، مع مجموعة من السادة سفراء الدول الآسيوية، والوفود المرافقة لهم، بحضور السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية .

جاء الاجتماع للتباحث حول آليات التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، والدول الآسيوية المختلفة من خلال تقييم التعاون الراهن، وطرح تصورات جديدة متعلقة بتعزيز أطر التعاون فى الفترة المقبلة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالعلاقات المُثمرة التى تجمع بين مصر ومختلف الدول الأجنبية الشقيقة، ومنها الدول الآسيوية، والحرص كذلك على توطيد العلاقات معهم فى مختلف المجالات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

رحب الوزير بجميع السادة سفراء الدول الآسيوية وممثلي عدد من السفارات؛ لحرصهم على حضور الاجتماع لبحث التعاون المشترك فى مجالي الشباب والرياضة، مؤكداً نهج الوزارة نحو تفعيل بروتوكولات التعاون مع مختلف الدول فى تنفيذ برامج التبادلات الشبابية والرياضية، وإقامة الفعاليات المختلفة، وتبادل الخبرات، وغيرها من مجالات التعاون.

تضمن الاجتماع عرضاً حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، والتى تقوم فلسفتها على أنها من الشباب وإلى الشباب وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وترتبط محاورها بعدة مجالات منها "ريادة الأعمال ، الصحة، ممارسة الرياضة"، وحوكمة قطاع الشباب، وتم تنفيذ مجموعة من اللقاءات الحوارية وورش العمل فى مختلف المحافظات للوصول إلى الإستراتيجية، بالإضافة إلى عرض حول مشاركة وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر قمة المناخ COP27، وكذا مؤتمر الشباب للمناخ COY17.

كما تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة والبرامج والمشروعات التى تم تنفيذها على مدار العام فى مختلف محافظات الجمهورية، وحجم الاستثمارات فى مراكز الشباب، والمنشآت الشبابية والرياضية.

شهد الاجتماع مجموعة من سفراء الدول الآسيوية منهم " منصوربيك كيليتشيف -سفير أوزبكستان، زماني إسماعيل -سفير ماليزيا، بوتابورن إيوتوكسان -سفير مملكة تايلاند، خيرت لاما شريف -سفير كازاخستان، أوكا هيروشي -سفير اليابان، بولغان إينكتوفشين -سفير منغوليا، أوك سارون -سفير كمبوديا، ضراب الدين قاسمي -سفير جمهورية طاجيكستان"، وكيفين جوه نائب سفير استراليا، بالإضافة إلى حضور ممثلو سفارات دول "إندونيسيا، سيرلانكا، فيتنام، الفلبين، باكستان، الهند، ميانمار، كوريا الجنوبية، نيبال".

حضر من قيادات وزارة الشباب والرياضة كل من :"مجدى رشدى الوكيل الدائم، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، محي معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، اللواء محمد نور مساعد الوزير للتطوير الاستثماري والمشروعات، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية، ايمان مجدى مدير عام المتابعة، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، وغادة حسين مدير عام العلاقات الخارجية".