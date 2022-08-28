خطفه وطلب فدية.. المشدد 15 سنة للمتهم بخطف نجل شقيقته في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، بمعاقبة "محمد.ف"، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بخطف نجل شقيقته بالبساتين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار، وأمانة سر ممدوح غريب وچورچ ماهر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 21842 لسنة 2021 جنايات المعادي، أن المتهم "محمد.ف"، خطف المجني عليه الطفل "أدهم.م" - بالتحايل - بأن استدرجه من محل سكنه واهما إياه بقضاء بعض المستلزمات برفقته فاصطحبه لمكان اختطافه بقصد طلب فدية من والدته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه احتجز المجني عليه بدون أمر صادر من أحد الحكام، وقد أحدث به إصابات على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز سلاحين "سكين - مطواه".

وشهدت والدة الطفل المجني عليه، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من شقيقها يخبرها باحتجاز نجلها واختطافه وطلبه منها سداد مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه وعند رفضها قام المتهم بالتعدي على نجلها وتصويره بمقطع مرئي وإرساله إليها.