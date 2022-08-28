"قتلوا ابنهم ورموه في الزبالة".. المشدد 10 سنوات لزوجين في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلهما بسبب كثرة بكائه أثناء تعاطيهما المخدرات.

وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 3 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد علوان وعضوية المستشارين كمال همام وعلاء مصطفى فتح الباب.

كشفت التحقيقات أن الأب المتهم أمسك طفله وضربه بيديه على رأسه عدة مرات حتى سقط على الأرض ليلفظ أنفاسها الأخيرة، فيما عاونته الأم بالتستر عليه ومساعدته في إلقاء الجثة في القمامة.

واعترفت الأم المتهمة في التحقيقات بارتكاب الجريمة بسبب بكاء الطفل أثناء تعاطيهم الهيروين.