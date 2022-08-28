تأجيل محاكمة شقيقان بتهمة قتل مواطن بشق الثعبان لـ ٢٥ سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة شقيقان، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن بالمعادي بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة ٢٥ سبتمبر؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب القاهرة، أن المتهمان "درويش.س"، و"أحمد.س"، قتلا المجني عليه "وحيد.ع"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وكمنوا له بطريق شق الثعبان والذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وذلك لما بينهما من خلافات.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمان ظهروا رفقة على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية "بنادق آلية"، ليتصدرهم بسلاحه الناري "فرد خرطوش" فصوبا أعيرة نارية نحو صدر المجني عليه والتي أحدثت الإصابة التي تسببت في وفاته.