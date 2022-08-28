حجز محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة الأكاديمية البحرية لـ29 سبتمبر للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة خطف طالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها، إلى جلسة 29 سبتمبر؛ للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 10335 لسنة 2022 جنايات قسم المعادي، والمقيدة برقم 444 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم "علي.ع"، يحمل الجنسية اليابانية، متهم بخطف ابنته المجني عليها "نورا.ع"، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.