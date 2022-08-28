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تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا في قضية "أحداث شغب السلام" لـ5 سبتمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 12 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لجلسة 5 سبتمبر؛ لسماع أقوال الشهود.

كانت عاقبت المحكمة في وقت سابق 25 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويواجه المتهمون فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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