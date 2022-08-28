بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد فكري الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء، تفضَّل المستشار محمد بكر، بتوجيه التهنئة للمستشار عزت أبو زيد، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته نهاية الشهر الجاري،

وأكد على الدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، والتطوير الشامل غير المسبوق الذي شهدته النيابة الإدارية في عهد المستشار عزت أبو زيد، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، متمنيًا لسيادته موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

ومن جانبه، أعرب المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ التقدير والاحترام لهيئة قضايا الدولة وعلى أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأنه في نهاية اللقاء، قام كل من المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.