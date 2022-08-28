"المصرية لنقل الكهرباء": 625 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية بمشروع الدلتا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركتي السويدي إليكتريك ومدكور للمشروعات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 625 مليون جنيه؛ لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الأحد - أن العقد الأول مع شركة السويدي إليكتريك لإنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام جهد 220/66/22ك.ف من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم المفتاح بقيمة 563.3 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأضافت أن العقد الثاني مع شركة مدكور للمشروعات يتضمن توسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ، وبقيمة 61.7 مليون جنيه بمدة تنفيذ 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد.