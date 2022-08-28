محافظة القاهرة: تحويل شارع الأشراف لمتحف مفتوح بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الجمالية ليصبح شارع "الأشراف" المعروف بشارع "بقيع مصر أو شارع آل البيت"، صورة تحاكي في جمالها وروعتها لشارع المعز، والذي يضم العديد من المزارات والآثار، من خلال تطويرها ورفع كفائتها لما يحتويه من معالم أثرية متعددة ولموقعه المتميز في قلب القاهرة العاصمة التاريخية من خلال ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت.

وفي هذا السياق، تفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شارع "الأشراف" بنطاق حي الخليفة والذي يحتوي على عدد هائل من أضرحة آل البيت، للوقوف على آخر معدلات الإنجاز وما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ والأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب وذلك بحضور فريق العمل ومقاول تنفيذ الأعمال وعدد من التنفيذيين بالمنطقة الجنوبية والحي والصرف الصحي.

وأضافت نائب المحافظ أن المشروع قارب على الانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد وتضمن تطويرا شاملا للمنطقة والشارع من خلال إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات ونظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة تتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار بنطاق الشارع ودهانها ومنها أسوار متنزه الخليفة.

وأوضحت أنه تم عمل عمليات ترميم كاملة للعدد من البنايات التراثية بالشارع واستخدام الفراغات العامة بالشارع للحفاظ على روح وعبق القاهرة التاريخية، ونوهت بأنه جارِ استكمال الأعمال ووضع أحواض المزروعات على جانبي الشارع وجار أعمال نافورة المياه الأرضية بمحيط متنزه الخليفة وتطوير مدخل الشارع في ناحية اتجاه ميدان السيدة نفيسة من خلال إضافة الإنارة الديكورية والتشجير إلى جانب إضافة السياج الشجرية بمواقع مختلفة بنطاق الشارع لإضافة اللمسات الجمالية للمنطقة.

وشددت على الالتزام بكافة الأعمال التي تم إدراجها في أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المعد ومن خلال توزيع المهام على فريق الأعمال كلا في نطاقه.

ووجهت فريق العمل بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات خاصة مع قرب الانتهاء من الأعمال.