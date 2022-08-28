وزير الزراعة: 5 ملايين جرعة تحصين ضد "الحمى القلاعية" ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعطاء أكثر من 5 ملايين جرعة مرضَي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 27 أغسطس الجاري.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة؛ والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين نحو 2 مليون و671 ألفًا و664 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية.

ونوه التقرير بأنه تم تحصين نحو 2 مليون و363 ألفًا و737 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع؛ الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

وتتضمن الحملة أيضًا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم؛ لحمايتها من الأمراض والأوبئة.