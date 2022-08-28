وزير القوى العاملة يكشف مفاجأة بشأن نشرة التوظيف الشهرية الصادرة من الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، مفاجأة بشأن نشرة التوظيف الشهرية وفرص العمل التي كانت تصدرها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية خلال لقاءه مع صحفيي ملف القوى العاملة، أن نشرة التوظيف الشهرية وفرص العمل التي كانت تعلن فيها خلال الفترة الماضية كانت غير صحيحة وسيتم إعادة النظر فيها بشكل كامل.

وأوضح شحاتة، أنه لن يتم الإعلان عن فرص عمل على لسان الوزارة إلا التي سيتم العمل فيها بشكل كامل وصحيح.

وأشار الوزير، إلى أنه سيراجع ملف فرص العمل والوظائف التي يتم الإعلان عنها من جانب الوزارة في نشرة التوظيف الشهرية.

وأكد أن ملف التدريب من أهم مهام الوزارة وخصوصا أن الـ5% لهم الأولوية وهو مهام أصيل من وزارة القوى العاملة، منوهاً بأن هناك ملفات كثيرة تقدم خدمات للمواطن ولن نترك حقنا ولو أحد أخذ شيء من الوزارة سيتم استرداده.