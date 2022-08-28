خلال دورة لأئمة الأوقاف.. تصريحات جديدة من رئيس جامعة القاهرة بشأن تجديد الخطاب الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، دورة اللغة العربية الثانية للأئمة بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والتي تعقد لمدة خمسة أيام.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التطوير للخطاب الديني وليس للدين نفسه، فنحن لا نقترب من الثوابت، وإنما حديثنا في المتغيرات و فهمنا للنصوص.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بأداء الأئمة والواعظات في المساجد مؤكدًا أنه قد شهد تطورًا كبيرًا.

وأهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، درع الجامعة، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي.