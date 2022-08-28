وزير الأوقاف: مصر في أزهى عصور احتضان الفكر الوسطي المستنير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، دورة اللغة العربية الثانية للأئمة بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والتي تعقد لمدة خمسة أيام.

وهنأ وزير الأوقاف، رئيس جامعة القاهرة بالتقدم الملحوظ الذي شهدته الجامعة في الآونة الأخيرة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال و إقامة هذه الدورة، مشيدًا بالنخبة الذين تم اختيارهم ليحاضروا في هذه الدورة.

وأكد وزير الأوقاف، أن مصر الآن في أزهى عصور احتضان الفكر الديني الوسطي المستنير، وتحمل لواء التجديد في العالم كله.

وأوضح أن الحكيم من يأخذ الناس بالأيسر ويأخذ نفسه بالأحوط، وأكد أن أخطر أنواع الاستعلاء الاستعلاء بالدين أو بالعلم أو بالعبادة، وتحدث عن اللغة والهوية، وأهمية اللغة العربية في فهم النص.

وأشار إلى أن من يفهم الإسلام فهما صحيحًا يدرك أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، مضيفًا أن ما كان راجحًا في عصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر أو حالة أخرى، وأن تنظيم شؤون حياة الناس في أكثر جوانبها فيه متسع كبير لمراعاة طبيعة الزمان والمكان، وأن الشرائع قد راعت تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله، وأهل العلم والفقه على أن باب الاجتهاد لم ولن يغلق، إذ لم يخص الله بالفكر والاجتهاد قوما دون قوم أو زمان دون زمان، ولا بد من مراعاة واقع الناس.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التطوير للخطاب الديني وليس للدين نفسه، فنحن لا نقترب من الثوابت، وإنما حديثنا في المتغيرات و فهمنا للنصوص.