بالأسعار والمناطق.. ننشر تفاصيل الطرح جديد لأراضي الإسكان المخصصة للأفراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرحلة تكميلية للأراضي المخصصة لأفراد، بعد أن تم حجز جميع الأراضي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك في الطرح الأخير خلال الشهر الماضي.

عدد الأراضي الذي كان مطروحا وصل لـ 3677 قطعة أرض، بينما تقدم أكثر من 25 ألف متقدم للحجز في هذه الأراضي، ونتيجة للإقبال الكبير أعلنت وزارة الإسكان عن طرح مرحلة تكميلية للحاجزين من المرحلة الأولى بحوالي 19 ألف قطعة أرض آخرى.

وجاءت أسعار ومناطق الأراضي على النحو التالي:

– النوع الأول أراضي الإسكان المتوسط:

وصل عدد قطع أراضي الإسكان المتوسط لـ 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة )، وجدية الحجز 25 ألف جنيه.

- وصل سعر أقل متر في مدينة أخميم الجديدة لـ 830 جنيها، لتسجل قطعة الأرض 253 ألف جنيه لمساحة تتراوح بين 260 حتى 274 مترا.

- في مدينة أسيوط الجديدة سجل سعر المتر 1520 جنيها، لتصل مساحة الأرض الـ 288 مترا 481 ألف جنيه.

- في مدينة سوهاج الجديدة سجل سعر المتر 2095 جنيها لتسجل قطعة الأرض الـ 275 مترا 624 ألف جنيه.

- في مدينة بني سويف الجديدة، سجل المتر 1850 جنيها، لتصل قطعة الأرض الـ 276 مترا، لـ 592 ألف جنيه.

- في مدينة الفيوم الجديدة سجل سعر المتر 1615 جنيها، لتصل قطعة الأرض الـ 209 متراـ لـ 387 ألف جنيه.

- في مدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 1715جنيها، ليصل سعر قطعة الأرض الـ 209 مترا لـ 397 ألف جنيه.

نظام السداد:

1- سداد مقدم جدية الحجز والمقدر بـ25 ألف جنيه، ثم استكمال مقدم الحجز لـ25% من ثمن الأرض بعد شهر من انتهاء التخصيص.

2- سداد باقي ثمن الأرض والذي يقدر بـ75% من ثمن الأرض على 3 أقساط متساوية بدون فوائد، حيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام.

3 - في حالة التأخير عن سداد أي دفعة وقسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير، بالإضافة إلى 3% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط.

– النوع الثاني.. أراضي الإسكان المميزة:

أراضي الإسكان المميزة وهو النوع الثاني من الأراضي، ويتواجد في مدن (الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر غرب أسيوط – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – طيبه الجديدة)، وجدية الحجز 100 ألف جنيه.

في مدينة الفيوم الجديدة تراوح سعر قطعة الأرض من 1.4 مليون جنيه إلى مليون و550 ألف جنيه، وفي مدينة المنيا الجديدة تراوح سعر قطعة الأرض من 800 ألف إلى مليون و100 ألف.

وفي مدينة أسيوط الجديدة تراوح سعر قطعة الأرض من 1.6 مليون حتى 2.3 مليون جنيه، وفي مدينة سوهاج الجديدة وصل سعر قطعة الأرض إلى 2 مليون جنيه.

3- النوع الثالث.. أراضي الإسكان الأكثر تميزا:

الطرح الجديد يتضمن أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدن ( سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة- أسوان الجديدة ).

مقدم الحجز وصل لـ350 ألف جنيه، ومتوسط سعر قطعة الأرض في بني سويف الجديدة مليون و405 ألف، حيث سجل المتر 2510 جنيه، وفي سوهاج الجديدة تراوحت قطعة الأرض بين 2.3 مليون جنيه حتى 3 ملايين و100 ألف حيث سجل المتر 2730 جنيه.

وفي مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر 2305 جنيه، ووصل متوسط قطعة الأرض لـمليون جنيه.​