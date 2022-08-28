شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يؤكد على دور النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وحضر اللقاء المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد فكري الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء، وجه بكر التهنئة لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته نهاية الشهر الجاري، وأكد خلال اللقاء على الدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، والتطوير الشامل غير المسبوق الذي شهدته النيابة الإدارية في عهد المستشار عزت أبو زيد، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، متمنيًا له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

ومن جانبه أعرب أبو زيد عن بالغ التقدير والاحترام لهيئة قضايا الدولة وعلى أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار عزت أبو زيد والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.