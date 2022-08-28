شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع اختبارات القدرات بمعهد التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لمتابعة اختبارات القدرات للطالبات الراغبات في الالتحاق بمعهد التمريض، والتأكد من حسن سيرها، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمن حقوق الطالبات من التأني في الاختبار وتسجيله بالصوت والصورة ومراعاة المعايير المطلوبة في انتقاء أفضل العناصر التي تتوافق مع متطلبات هذه المهنة.

وأوضحت الدكتورة شيماء عرفة، عميدة المعهد، أن هناك إقبالًا من الطالبات للالتحاق بالمعهد، وأن الاختبارات تراعى فيها الدقة بمعرفة مختصين من الطب النفسي والتمريض، ويتم التنسيق مع وحدة النظم والمركز الهندي في الجانب التقني.