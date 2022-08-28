شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالى مبلغ مليون و77 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" - 6 حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والبحيرة وأسوان والوادي الجديد وهم : عبد الله حسن محمود ، وخالد رجب محمد عبد الله وسيد شحاتة عطية ، وقطيفة محمد السباعى ، وأحمد عبد الحميد محمد ، ومحمد عويس سيد ، و 3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم : السيد أيمن حجاب، وسامح عاطف شوقى ، وياسر محفوظ محمد .

وبعد أن استمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .