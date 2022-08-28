شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات كلية التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، اليوم، بتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بلجان القدرات بمختلف أنواعها، موجهًا التحية لأسرة كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور سعد عبد الجليل، عميد الكلية، والدكتور السيد معوض، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولجميع قيادات الكلية السابقين على مشاركتهم في الإشراف على الاختبارات ومتابعتها أولًا بأولٍ، وفي مقدمهتم الدكتور أشرف فتحي، عميد الكلية السابق، والدكتور عصام أبو النجا، عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر السابق، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واستمع رئيس الجامعة إلى رؤية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة لتطوير الملاعب، وإنشاء حمام سباحة أوليمبي، ومبنى إداري، وآخر لتغير الملابس؛ بهدف استفادة جميع كليات الجامعة من هذه الملاعب، إضافة إلى تعظيم الإفادة للمجتمع المدني، خاصة وأن منطقة الملاعب تقع في قلب مدينة نصر.

وفي ختام الجولة حرصت قيادات كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، موجهين له خالص الشكر والتقدير على اهتمامه ومتابعته الدائمة والمستمرة على الرغم من كثرة الأعباء، داعين لفضيلته بدوام التوفيق والنجاح، وأن تنهض جامعة الأزهر وتتبوأ مكانتها اللائقة بها وبتاريخها التليد على مستوى العالم محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.