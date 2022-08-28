شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها. - فاصوليا 15‎ جنيها. - بامية 23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.