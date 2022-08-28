شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى نهاية سبتمبر المقبل.



التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية سبتمبرقرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل 30 أغسطس الجارى، إلا أن الوزارة قررت مد الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، مع استمرار فتح موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول.

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة العقارات التى تم إخلاؤها بالمناطق الخطرة وغير الآمنة بمنطقة الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، لتنفيذ مخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجمع حضارى سكني وترفيهى يعيد للقاهرة رونقها ومظهرها التاريخي بمنطقة سور مجرى العيون، في إطار المشروع القومي للقضاء على العشوائيات. محافظة القاهرة تنقل 1196 أسرة بمحيط سور مجرى العيون لوحدات مفروشة بالخيالة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية حتي يوم 31 أغسطس الجارى، يأتى ذلك في أطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل علي كافة أولياء الأمور. نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 109 لسنه 2022 بشأن بدء توريد محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل، لاسناده لمضارب القطاع العام وتحويله إلى أرز أبيض، وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث سيتم استلام الأرز الشعير بسعر 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن عريض الحبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت، بعدما نجحت الوزارة فى توفير كافة المنتجات الغذائية طوال فترة جائحة كورونا ، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بسبب الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية . نجح فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى الطالب الامتحان بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة فى إدارة الشروق التعليمية. أعلنت غرفة صناعة الحبوب، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أن الإنتاج المحلى من الأرز يكفى احتياجات المواطن طوال العام، ما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى. صناعة الحبوب: كيلو الأرز الأبيض السائب بـ12 جنيها للمستهلك بداية من سبتمبر يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى بعد غد الثلاثاء 30 أغسطس الجارى، لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول. طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار ويؤدى إلى تكون السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، ليكون الإحساس بالطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء بلغت المخصصات المالية الموجهة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 31% تقريباً من إجمالى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام، والبالغة نحو 85.7 مليار جنيه 80.6 مليار للتعليم العالى، ونحو 5 مليارات للبحث العلمى. الصحة الليبية: ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس لـ32 حالة وفاة و159 إصابة أعلنت وزارة الصحة الليبية، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في طرابلس إلى 32 حالة وفاة وإصابة 159 آخرين، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة صباح اليوم. كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المقرر تشغيل الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه يونيو 2020 وبدء تفعيله يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرا. حذرت منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد لها، من أن طفرات جديدة لوباء كورونا قد تظهر فى الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء. الصحة العالمية تحذر: ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة "الطاقة النووية": الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحرى لمحطة الضبعة خلال أسابيع الصحة الليبية: ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس لـ32 حالة وفاة و159 إصابة التعليم العالى: تخصيص 24.9 مليار جنيه لـ"المستشفيات الجامعية" بخطة 22/23 طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الثلاثاء المقبل.. آخر موعد لانتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الديناميكا للثانوية "دور ثان" استلام الأرز الشعير من المزارعين بسعر يتراوح من 6600 وحتى 6850 جنيها للطن

التعليم تمد التحويلات بين المدارس للطلاب حتى 31 أغسطس الجارى

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحى فى جنين وتعتقل 2 من نابلس