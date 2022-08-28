شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب خلال الامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي ألفين و817 طالبا/ طالبة.

كما أدى عدد (9) طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وأدى عدد (2) طالب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

كما أدى طالب واحد من المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالتى غش باستخدام جهازي هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.

جدير بالذكر، أن غدًا الإثنين الموافق 2022/8/29 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى7 آلاف و697 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد 5 آلاف و313 طالب/ وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4 آلاف و350 طالب/طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وشعبة الرياضيات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة)، ويؤدى طلاب المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).