التنمية المحلية: مشروعك وفر 1.7 مليون فرصة عمل بتكلفة 24.5 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، موضحا أن البرنامج نفذ 197 ألفا و575 مشروعا في المحافظات بقروض اقتربت من 24,5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1,7 مليون فرصة عمل.

ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.

وأشار إلى أن لجان التيسير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري العموم تتولى حل أي مشكلات إدارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.

وبين تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك، أن محافظة المنيا نفذت 22,3 ألف مشروع بقروض بلغت 2,7 مليار جنيه، كما نفذت محافظة سوهاج 21 ألف مشروع بقروض بلغت 2,6 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التي نفذتها محافظة البحيرة 18,4 ألف مشروع بقروض بلغت 1,8 مليار جنيه.

ونفذت محافظة الدقهلية 16,3 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه، كما نفذت محافظة الشرقية 15,7 ألف مشروع بقروض بلغت 2,4 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التي نفذتها محافظة بني سويف 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة في تنفيذ مشروعك (مصر - الأهلي - القاهرة - الإسكندرية - التعمير والإسكان - الزراعي المصري) على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة.

كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين في "مشروعك" وتنمية مهاراتهم، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لاستخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

وأضاف اللواء آمنة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمثابة هدف استراتيجي تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خاصة المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر.

وتابع أن برنامج مشروعك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي توفر قروضا للراغبين بفائدة 5%.