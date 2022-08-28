وزارة الإسكان تشارك في ملتقى شباب العاصمة الإدارية بحضور 1500 مشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تشارك وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة غدا الاثنين بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 1500 شاب من ممثلي الوزارات والمؤسسات.

وبحسب بيات، يأتي ذلك في إطار الحرص على المشاركة في هذا الحدث الذي يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابية خاصة ان الشباب لهم دورهم الفعال في بناء الجمهورية الجديدة، والذي تؤمن به القيادة السياسية وتدعمه وتسانده، بجانب أن الإنجازات والمشروعات الحضارية التي تشهدها مصر الآن في إطار عملية التنمية الشاملة ستكون مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ملقاة على عاتق الشباب، قادة المستقبل.

وسيقوم جهاز العاصمة الإدارية، ممثلا عن وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية خلال فعاليات الملتقى، باستعراض الدور الحيوي للوزارة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمدينة ومنها منطقة الأعمال المركزية CBD، والتي تضم عدد ٢٠ برجا يتوسطها البرج الأيقوني أعلى برج في أفريقيا بارتفاع ٣٨٥ مترا، وكذا مشروع الحدائق المركزية " كابيتال بارك" الذي يعد بدوره اكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم، يحوي العديد من المعالم الهامة من بحيرات مائية وحدائق متنوعة وجميع الخدمات ايضا، ومشروع الحي السكني الثالث R3 بمساحة ١٠١٦ فدانا تقريبا، ويضم ٢٤ ألف وحدة سكنية تقريبا منها منطقة فيلات، وايضا مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة ٨٨٥ فدانا، يضم عدد ٢٢ ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجري تنفيذ الحي طبقا للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسي الحديث ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

كما يقوم الجهاز بتنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة ٤٠ ألف فدان والتي تشمل أعمال شبكات الصرف الصحي والمياه والري والكهرباء ومحطة معالجة الصرف الصحي والخطوط الناقلة للمياه من نهر النيل حتى العاصمة، وتشمل ايضا محطة تنقية المياة، وكذا يقوم الجهاز بتنفيذ اعمال تنسيق الموقع العام لبعض المناطق منها الحي الحكومي ومنطقة البنوك وبعض المحاور الرئيسية والميادين بالعاصمة الإدارية.

وتسهم وزارة الاسكان في إنشاء وإقامة وتطوير وتنمية عدد كبير من المدن الجديدة بالدولة المصرية، والتى تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والتنموية.

كما سيتم إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية كمدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهما من مدن الجيل الرابع وجميع المدن الحالية والمستقبلية، والتي تخدم تحقيق اهداف رؤية مصر المستقبلية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة .