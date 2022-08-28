الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل من معدلات الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي تعارض بين تلقي لقاح فيروس كورونا ولقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بتلقي كلا اللقاحين، مشددة على أن لقاح الإنفلونزا يقلل بنسبة كبيرة من شدة الإصابة ومن معدلات الوفاة.

وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي إلى أن اجتماع الإصابة بفيروسي الكورونا والإنفلونزا يعرض المصاب لمخاطر عدة.

وشدد على أن لقاح فيروس الإنفلونزا آمن تماما ومناسب لكل من هم أكبر من 6 أشهر، ومتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.