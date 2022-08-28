ننشر أسماء ضحايا حادث الدائري المروع الـ15

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث اصطدام حافلة ركاب شركة "يونيون اير" بسيارة ملاكي وسوبر ماركت بعد سقوطها من أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، الأحد.

الحادث أسفر عن مصرع صاحب محل السوبر ماركت ويدعى سيد جمال سيد عبدالله 39 سنه ابوصير مركز البدرشين فيما استقبل مستشفى الهرم 12 مصابا.

المصابون بمستشفى الهرم هم كل من ربيع رفاعي فضل، 35 سنة، مقيم منيل شيحة، أحمد عبد الله أحمد سليمان 23 سنة، مقيم كفر الجبل، إبراهيم جابر إبراهيم 34 سنة، مقيم دار السلام، حسن صبري أحمد حسن، 32 سنة، مقيم الحوامدية، محمود جمعة أحمد 51 سنة، مقيم أبو النمرس، حسام حسن محمد 27، سنة مقيم الكونيسة، ومحمد صالح أحمد 35 سنة، مقيم الحوامدية.

وأصيب أيضًا كطأحمد أحمد محمود 32 سنة، مقيم أبو النمرس، حسن محمد حسن 40 سنة، مقيم سقارة، محمد أحمد عبد المجيد 36 سنة، مقيم أبو النمرس، محمد نبيل إمام 32 سنة، مقيم الحوامدية، محمود عبد الله حسن 38 سنة، مقيم الحوامدية.

مستشفى الشيخ زايد استقبل مصابين اثنين هما روبي محمد محمد زيدان ٣٩ سنة أكتوبر، ومضان أحمد سويري محمد ٣٧ سنة الهرم.