شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب الليبى" يبحث مع أعضاء من مجلس الدولة سُبل تحقيق توافق وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، في مدينة القبة الليبية، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة لا سيما على مستوى المسار الدستوري وسُبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي - ليبي؛ ينهي المرحلة الراهنة ويمضي بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.