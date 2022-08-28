شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد اتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "السوبرجيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد أتوبيسات شركة النقل البري والسياحة "السوبر جيت"، لخطوط النقل والسفر المختلفة بين محافظات مصر، حسب ما أعلنت وزارة النقل.

وتنظم الشركة رحلال على عدة خطوط منها، خط القاهرة إسكندرية، وتنطلق أتوبيسات خط القاهرة - إسكندرية من موقف ألماظة وحتى محرم بك، وخط القاهرة بورسعيد، تنطلق أتوبيسات خط القاهرة - بورسعيد من موقف ألماظة وحتى بورسعيد، وخط القاهرة سوهاج، تنطلق أتوبيسات خط القاهرة - سوهاج من موقف ألماظة وحتى سوهاج وجرجا.

كذلك خطي القاهرة مرسى مطروح وشرم الشيخ، وتنطلق أتوبيسات خطي القاهرة - مرسى مطروح والقاهرة - شرم الشيخ من موقف ألماظة، وتنطلق أتوبيسات خط القاهرة - الصعيد من موقف ألماظة وحتى دشنا وقنا والأقصر، وتنطلق أتوبيسات خط القاهرة - المنيا من موقف ألماظة وحتى أسيوط المنيا ملوي ،وتنطلق أتوبيسات خطوط القاهرة الغردقة الأقصر سوهاج جرجا المنيا ملوي من موقف ألماظة.

كما تنطلق أتوبيسات خطوط الإسكندرية بورسعيد الغردقة سفاجا من موقف ألماظة، كذلك تنطلق أتوبيسات خطوط الإسكندرية بورسعيد الغردقة سفاجا من موقف ألماظة.