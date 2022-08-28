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إنفوجراف.. قائمة مشروعات شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

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القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لانطلاق الـCop27 قمة الاطراف لاتفاقية للأمم المتحدة لتغير المناخ والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، ومن ضمن الاستعدادات لهذا المؤتمر العالمى تم الانتهاء من حوالى 27 مشروعا وطنيا.

 

 تشمل قائمة المشروعات

 1- إنشاء جسر علوى على طريق الملك سلمان

 ‏ يضم خمسة محاور تربط طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الأوسط، الطريق الدائري

 ‏2- المبانى الصديقة للبيئة، منها مبنى مجلس المدينة

 ‏3- تطوير الحديقة المركزية بشرم الشيخ على على مساحة 110 ألف متر مربع بمنطقة حى النور

 ‏4-تطوير المركز التجارى.

 ‏5- تطوير المجمع البنكى.

 ‏6- إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية.

 7-انشاء محطتين اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية.

 ‏8- ‏انشاء محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية 

 ‏9- مشروع مصر القديمة بمنطقة السوق التجارى القديم، بمدينة شرم الشيخ.

 ‏10- مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باعتباره نموذج فريد لمبنى حكومى ذكى مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

 ‏11- مشروع رفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولى وإنشاء منطقة العزب ومسجد المضمار.

 ‏12-مشروع إنشاء مسجدى دهب ونويبع.

 ‏13-تسليم 44 بيت بدوى.

 ‏14- مشروع التطوير الشامل لمحيط مسجد الصحابة بالسوق القديم، باعتبار المكان من أهم المزارات الدينية والسياحية والثقافية.

 ‏15- العمل بمشروع ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء

 16- افتتاح مسجد "الصديق" بطريق مضمار الهجن بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، على مساحة 500 متر.

 ‏ ‏17- جارى التجهيز لبناء مسجدين جديدين إحداهما بمدينة دهب، والآخر بمدينة نويبع بتكلفة 10 ملايين جنيه.

 ‏ ‏18- تم وضع حجر أساس مركز الرصد الأمنى الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ وهو المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

19-مشروعات الخدمات الصحية بتكلفة 328.7 مليون جنيه منها

20-انشاء محطة تحلية مياه نبق.

21- إنشاء سوق بدر الحضارى بمدينة طور سيناء

22- مركز صون الطبيعة بمحمية نبق

23- مجمع إعادة تدوير المخلفات

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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