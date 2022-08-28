شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. قائمة مشروعات شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لانطلاق الـCop27 قمة الاطراف لاتفاقية للأمم المتحدة لتغير المناخ والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، ومن ضمن الاستعدادات لهذا المؤتمر العالمى تم الانتهاء من حوالى 27 مشروعا وطنيا.
تشمل قائمة المشروعات
1- إنشاء جسر علوى على طريق الملك سلمان
يضم خمسة محاور تربط طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الأوسط، الطريق الدائري
2- المبانى الصديقة للبيئة، منها مبنى مجلس المدينة
3- تطوير الحديقة المركزية بشرم الشيخ على على مساحة 110 ألف متر مربع بمنطقة حى النور
4-تطوير المركز التجارى.
5- تطوير المجمع البنكى.
6- إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية.
7-انشاء محطتين اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية.
8- انشاء محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية
9- مشروع مصر القديمة بمنطقة السوق التجارى القديم، بمدينة شرم الشيخ.
10- مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باعتباره نموذج فريد لمبنى حكومى ذكى مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
11- مشروع رفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولى وإنشاء منطقة العزب ومسجد المضمار.
12-مشروع إنشاء مسجدى دهب ونويبع.
13-تسليم 44 بيت بدوى.
14- مشروع التطوير الشامل لمحيط مسجد الصحابة بالسوق القديم، باعتبار المكان من أهم المزارات الدينية والسياحية والثقافية.
15- العمل بمشروع ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء
16- افتتاح مسجد "الصديق" بطريق مضمار الهجن بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، على مساحة 500 متر.
17- جارى التجهيز لبناء مسجدين جديدين إحداهما بمدينة دهب، والآخر بمدينة نويبع بتكلفة 10 ملايين جنيه.
18- تم وضع حجر أساس مركز الرصد الأمنى الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ وهو المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.
19-مشروعات الخدمات الصحية بتكلفة 328.7 مليون جنيه منها
20-انشاء محطة تحلية مياه نبق.
21- إنشاء سوق بدر الحضارى بمدينة طور سيناء
22- مركز صون الطبيعة بمحمية نبق
23- مجمع إعادة تدوير المخلفات