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%84 من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.  


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.  

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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