شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.

نتيجة الاستطلاع وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.