حادث الدائري المروع.. "الأتوبيس دهس الملاكي ودخل في سوبر ماركت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات حادث مروع أسفل الطريق الدائري بالمنصورية، أودى بحياة صاحب سوبر ماركت فيما جرح 14 آخرون، اليوم الأحد.

المعاينة الأولية بينت أنه حال سير حافلة ركاب تابعة لشركة "يونيون آير"، أعلى الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها لتسقط أسفل الدائري، على سيارة ملاكي كانت مركونة بجانب الطريق.

دهست الحافلة السيارة الملاكي وحولتها قطعة خردة قبل أن تصطدم بسوبر ماركت، ما تسبب في مصرع مالكه لتف المعاينة المشهد "الأتوبيس دهس العربية الملاكي ودخل في السوبر ماركت".

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الدائري بالمنصورية عند مطلع بساطة.

تبين بالفحص مصرع صاحب سوبر ماركت وإصابة 14 آخرين نقلوا إلى مستشفى الهرم في حالة صحية حرجة، وسط انتشار رجال الحماية المدنية.