"حافلة محطمة وملاكي خردة".. اللقطات الأولى لحادث الدائري المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لإجلاء المصابين بموقع حادث مروري مروع وقع أسفل الطريق الدائري بمنطقة المنصورية، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

اللقطات الأولى رصدت تحول سيارة ملاكي إلى قطعة خردة، مع تهشم حافلة ركاب تابعة لإحدى الشركات الشهيرة وسط انتشار رجال الشرطة والحماية المدنية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الدائري بالمنصورية عند مطلع بساطة.

تبين بالفحص مصرع صاحب سوبر ماركت وإصابة 14 آخرين نقلوا إلى مستشفى الهرم في حالة صحية حرجة، وسط انتشار رجال الحماية المدنية.