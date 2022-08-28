الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل داخل توك توك بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن الادعاء بمحاولة اختطاف طفل داخل مركبة "توك توك" بالقاهرة، وضبط مرتكبا الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتوقف بمنطقة حدائق القبة بزعم تعطيل المركبة قيادته ولدى قيام أحد الأطفال بمساعدته قام بمحاولة اختطافه.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتاريخ 20 الجاري من أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم بتعرض نجله "سن ١٤" لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "النشل"، حيث قام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بالوقوف بجوار نجله وأوهماه بحدوث عطل بإطار المركبة وطلبا مساعدتهما، وقام أحدهما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ومركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما "فرد خرطوش - ٢سلاح أبيض "مطواه"".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع شخصين آخرين "لهما معلومات جنائية" "أمكن ضبطهما" وبمواجهتهما بالتحريات أيداها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.