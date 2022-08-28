شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع سبب فى سحب الرصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض المشترك لمشاكل عديدة فى حالة تجاهل ضبط الوقت و التاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، أهمها حرمان المشترك من الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاذ الرصيد علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى و اﻻستمرار فى الشرائح المرتفع و سحب رصيد من العداد ، وفيما يلى كل المعلومات التى تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع :

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.