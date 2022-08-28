شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تعرف على البرامج الجديدة المميزة بحاسبات عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم المبكر للبرامج الخاصة بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وذلك علي البرامج التالية:

1- الذكاء الأصطناعي

2- الأمن السيبرانى

3- الوسائط المتعددة الرقمية

4- هندسة البرمجيات

5- تقنية المعلومات الحيوية

6- حوسبة الروبوتات

تقبل البرامج الخاصة بمصروفات الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بشعبتيها علمي رياضة وعلمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الحاصلين علي الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية وتكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة .

والبرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات أنشئت بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات و البرمجيات ، كما تنفرد البرامج الخاصة بالكلية باتفاقية تعاون مع جامعة ايست لندن يحصل من خلالها علي شهادتين معتمدتين.