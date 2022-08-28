شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 134 عمودا.. عودة العمل بالمشروع القومى لترميم صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، عودة العمل من جديد فى المشروع القومي لترميم صالة الأعمدة الكبرى التى تضم 134 عمودا، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويقوم فريق الترميم والعمال والأثريين بمهمة قومية تتواصل يومياً بأيادى مصرية فى الصالة التاريخية الأهم بمعابد الكرنك.

واستأنف فريق العمل من مرممي وأثري المجلس الأعلى للآثار أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ، حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و 68، حيث صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن صالة الأعمدة الكبري تتكون من 134 عمودا وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من ترميم 16 عمودا منها، وسيتم ترميم باقي الأعمدة تباعاً.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى، أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتي استعدادا لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية، موضحاً أنه فى بداية العمل أن المرممين المصريين كان لديهم هدف لإعادة صالة الأعمدة لسحرها وجمالها الماضي، وتم الانتهاء من 12 عمود فى المنتصف وظهرت الألوان والنقوش والألوان الأحمر والأصفر والأزرق من جديد، حيث أن المشروع تم بأيدي مصرية خالصة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريق المرممين والعمال بالكرنك بالمرحلة الأولى كانوا يواصلون العمل من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساءاً بدلاً من الواحدة ظهراً من أجل سرعة الانتهاء من المشروع القومى المميز بالكرنك، وتابع أن الفريق المشارك فى أعمال الترميم والتطوير لا يقتصر على أبناء الأقصر بل يشارك شباب من قنا وسوهاج، وغيرها من المدن كفريق عمل واحد ليصبح المكان تحفة معمارية كبيرة، وهم من سيقومون بالعمل فى المرحلة الجديدة فى العمودين لتجميلها من جديد.

ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية، ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الاتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.

وأوضح محمد عبد البديع لـ"الخليج 365"، أن فريق الترميم بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر، قاموا خلال المرحلة الأولى من العمل لترميم 16 عمودا بالصالة، بالعمل فى ترميم الأعمدة فى صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التى سببتها عوامل التعرية وجارى استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعاً، حيث أن أعمال الترميم تمت بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وشملت ترميم الأعمدة التى على هيئة زهرة البردى المفتوح كمرحلة أولى ثم باقى الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك قبل فترة الافتتاح العالمى لمشروع تطوير طريق الكباش.



خلية نحل من فرق الترميم فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



رسومات ونقوش تظهر فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى



سحر ألوان الجدران فى صالة الأعمدة الكبرى



شد السقالات لعودة العمل فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى



عودة العمل فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى



معابد الكرنك تشهد عودة العمل فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى



نقوش رائعة فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى



اظهار النقوش على جدران أعمدة الصالة



إظهار النقوش فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى



أعمدة الصالة خلال مراحل الترميم



الألوان والنقوش فى أعمدة الكرنك



الدكتور مصطفى وزيري مع فريق الترميم بالكرنك



ألوان القدماء تبدء فى الظهور على جدران الأعمدة



أمين الأعلى للآثار يتابع العمل فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



جانب من الرسومات تظهر فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى