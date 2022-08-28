شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: على الممولين الالتزام بدفع المتأخرات وانتهاز فرصة قانون التجاوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إنه يجب على الممولين الالتزام بدفع المتأخرات وانتهاز فرصة قانون التجاوز ، ومشيرا إلى أنه فى نفس القانون تم مد فترة إنهاء المنازعات القانونية، وتم التقدم بأكثر من 58 ألف طلب وفحص أغلب تلك الطلبات.

وأضاف مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، خلال الـ3 سنوات الماضية حدث تطورا كبيرا فى منظومة الضرائب المصرية، عن طريق التحول الرقمى، وتم تطبيق أكثر من عملية عن طريق الإقرار الإلكترونى والمنظومة الالكترونية، والهدف هو توفير معلومات لدى الضرائب المصرية للانضمام لمنظومة الضرائب بعد تشجيعه ويصل عقوبة التهرب الضريبى للسجن من 3 إلى 5 سنوات.

وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تشجع الممولين للانضمام إلى المنظومة المنظومة الرسمية مثل التسويق الإلكترونى وكذلك مقدمى المحتوى على السوشيال ميديا.

واستكمل مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تم اعتماد الخطة بشأن إصدار الفواتير والتى تم تطبيقها على 8 مراحل، حيث وصلنا للمرحلة السابعة والتى انطلقت فى منتصف يونيو 2022، والمرحلة الثامنة سيتم تطبيقها على كافة المحافظات.

وأشار إلى أنه يتم وفقا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزام الشركات بإصدار كل فواتير البيع وفقا للشروط الخاصة بمنظومة الفواتير الإلكترونية، ويتم تحديد ضريبة الدخل للشركات وسيكون على أساس صافى الربح.