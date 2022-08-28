الجيزة: تشميع 4 محلات مخالفة لمواعيد الغلق بالبدرشين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نفذت الأجهزة المعنية بمركز ومدينة البدرشين، حملة ليلية في شوارع بورسعيد وطريق ميت رهينة وطريق المريوطية لتمشيط المخالفات.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 4 محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر إشغال ومصادرة ورفع 80 حالة إشغال من المحال والمقاهي المتعدية على الطريق العام.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و بمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.