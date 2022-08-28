صور جوية.. 7 معلومات عن مونوريل 6 أكتوبر- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب عبر موقع فيس بوك، فيديو بالتصوير الجوي لأعمال تنفيذ مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة.

وننشر أبرز المعلومات عن مشروع مونوريل السادس من أكتوبر:

- يتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 42 كم ويشتمل على 13 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) .

- يجري تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات والاعمدة والمحطات بطول المسار

- يجري ‏تصنيع المعدات ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية وجاري تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة

- تم وصول القطار الأول من عدد 30 قطار سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل (السادس من أكتوبر) والجاري تصنيعهم حالياً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

- يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي حيث يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر،

- تجدر الإشارة إلي أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات .‏

- الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98,5 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الإستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً ، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏