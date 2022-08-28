شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف استراتيجية تدعيم ملف الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة . وتمثلت النقاط فى عدد من النقاط ترصدها فى التقرير التالى. 1-الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها. 2-تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد. 3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة. 4-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. 5.توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة التكيف مع التغيرات المناخية.