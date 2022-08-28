شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف استراتيجية تدعيم ملف الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة .
وتمثلت النقاط فى عدد من النقاط ترصدها فى التقرير التالى.
1-الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2-تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد.
3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
4-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
5.توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة
التكيف مع التغيرات المناخية.