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تعرف على أهداف استراتيجية تدعيم ملف الأمن الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة .

وتمثلت النقاط فى عدد من النقاط ترصدها فى التقرير التالى.

1-الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

2-تحقيق قدر كبير من  الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد.

3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

4-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

5.توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة

التكيف مع التغيرات المناخية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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