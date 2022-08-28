شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 28/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 32: 3

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:45

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:38

موعد صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:53

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:51

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:29 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:30