صرف 450 جنيها لجميع العاملين بالأوقاف بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين بالأوقاف لمرة واحدة بمناسبة العام الدراسى، على أن يتم صرفها قبل الأول من أكتوبر بداية العام الدراسى، ووجه معاليه الوكيل الدائم للوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وقال جمعة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى فى إطار الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستجابة من وزارة الأوقاف لهذه التوجيهات، وإسهامًا منها فى تخفيف الأعباء الاجتماعية عن جميع العاملين بها، ونظرًا لجهود جميع العاملين بالأوقاف فى الأنشطة الدعوية والثقافية والمجتمعية وما حققوه من إنجازات فى مختلف المجالات.

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وتبدأ الخطة يوم الأحد المقبل 28 أغسطس، وذلك بكلية الدعوة بالقاهرة لأئمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 200 إمام يوميًا، وستشمل هذه الدورات الواعظات وخطباء المكافأة، ثم تنطلق الدورات تباعًا فى مختلف محافظات مصر.

وكشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن المرحلة الأولى تستهدف تدريب 5 آلاف إمام بالقاهرة الكبرى على يد أستاذة متخصصين فى كلية الدعوة، من خلال دورات اليوم الواحد، ويتضمن التدريب، تنمية مهارات الإمام والخطيب على بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى، والتأكيد على ضرورة أن تكون المقدمة والخاتمة تكون ملائمة لموضوع الخطبة.

وأوضح عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.