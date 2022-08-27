شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توفير ماكينات خاصة للتبرع الإلكترونى بالمساجد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه تشجيعًا للأئمة والعاملين بالمساجد التي بها مجالس إدارات معتمدة وحسابات بنكية على دورهم في حث وتشجيع وتوجيه المواطنين بالتبرع لأوجه الخير من خلال الدفع الإلكتروني لحساب مجالس الإدارات المعتمدة، وتيسيرًا وتسهيلًا لأهل الخير تم توفير الماكينات الخاصة بالتبرعات بالمسجد؛ وذلك لتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية ولصرف التبرعات وفق الضوابط والتعليمات لعمارة المساجد والبر العام، في ضوء رفع الصناديق من المساجد، وميكنة خدمة التبرع.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم إثابة القائمين على العمل على النحو التالي من الموارد الذاتية للوزارة :

1. ما يعادل 1% من إجمالي المتحصلات الشهرية لإمام المسجد بحد أقصى (1000 جنيه ) شهريًّا.

2. ما يعادل 1% من إجمالي المتحصلات الشهرية لجميع العمال بالمسجد بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا إذا كان بالمسجد أكثر من عامل ، وبحد أقصى (500 جنيه) شهريًّا حال وجود عامل واحد بالمسجد .

3. ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة المتحصلات الشهرية بواقع نصف في المائة لمدير الإدارة بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا ، عن إجمالي المساجد الواقعة في نطاق إدارته، ونصف في المائة للمفتش أو المفتشين الذين تقع الماكينات في نطاق عملهم بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا لكل منهم .

4. ما يعادل 1% بواقع نصف في المائة لمدير عام الدعوة والبر ، بحد أقصى (1500 جنيه) شهريًّا ، ونصف في المائة لمدير الدعوة والمراكز الثقافية بحد أقصى (1000 جنيه) شهريًّا عن مجمل العمل بالمديرية .

5. ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة كل ما يتم توريده لمدير المديرية بحد أقصى (1500 جنيه) شهريًّا عن مجمل العمل بالمديرية .

• وبما لا يجاوز النسبة المقررة بالجدول تحت أية حال، وذلك لمدة عام من 1/ 7/ 2022 حتى 30/ 6/ 2023 تشجيعًا لنجاح التجربة .

• مع ضرورة موافاتنا بكشف حساب مجالس الإدارات التابع للمديرية ، حتى يمكن مراجعة نسبة التحصيل قبل اعتماد المكافأة .

• وترشيح الأسماء المستحقة للمبالغ المنصوص عليها في الجدول، وقيمة المبلغ المستحق قرين كل اسم، وتسليم الكشف إلى الإدارة العامة لشئون المديريات شهريًّا لإعمال شئونها قبل الصرف .

• وسيتم التوسع في تطبيق التبرع الإلكتروني تباعًا في جميع المديريات .



