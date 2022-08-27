طعنة بـ"كرباج".. أحكام بالسجن المشدد لـ 4 متهمين بذبح شاب بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد من 7 إلى 15 سنة لـ 4 متهمين، قتلوا مواطنًا وشرعوا في قتل آخر؛ لخلافات بينهم بمنطقة مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

كشفت تحقيقات جهات التحقيق أن المتهمين ا.م، ن.م، ن. ع، ر. م، قتلوا المجني عليه عمدا على إثر خلاف بين المتهم الأول ووالد المجني عليه، بأن طعنه المتهم الرابع في رقبته باستخدام سلاح أبيض سكين و"كرباج"، قاصدا قتله، وأودت الطعنة بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة؛ للشد من أزره وتقوية عزمه حاملين أسلحة بيضاء.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، بأنه في نفس ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليه أبو السعود محمد عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، مستخدمين أسلحة بيضاء، وتوجهوا المكان الذي أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الثاني طعنة استقرت بقدمه اليسرى، قاصدا قتله إلا أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه إصابته بالعلاج، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.